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Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 17:26
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Novotroytske bölgesinde Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

- 27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAPSAMLI ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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