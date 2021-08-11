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Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri ile 1 sivil hayatını kaybetti.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:49
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 16 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Nevelske, Vodiyane, Katerinivka, Marinka, Piski ve New York bölgelerinde açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Donetsk Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Novoselovska bölgesinde 1 sivilin ayrılıkçıların ateşi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

- DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in gösterilerin büyümesi üzerine şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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