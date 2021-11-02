İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5049
  • EURO
    11,0336
  • ALTIN
    547.584
  • BIST100
    1544.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi.

AA2 Kasım 2021 Salı 11:19 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:19
ABONE OL

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 11 kez, bugün 1 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Svitlodarsk, Avdiyivka ve Vodyanik bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- DONBAS KRİZİ

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.