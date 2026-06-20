Dondurulmuş fonlara erişim izni! ABD ve Katar'dan 100 milyar dolarlık İran planı

Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un, İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğunu ileri sürerken, ismi açıklanmayan başka bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden bir kaynak da Erakçi'nin bazı meslektaşlarına, Lübnan'daki ateşkesin "İran için hayati bir mesele olduğunu ve bunun ABD-İran müzakereleri açısından ya hep ya hiç niteliğinde" olduğunu söylediğini öne sürdü. İkinci bir kaynak ise İran tarafının İsviçre'ye gitmeden önce ateşkesin yerine getirilmesini istediklerini vurguladıklarını iddia etti.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD'nin Katar ile birlikte "erken mali teşvik" olarak, dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun, İran'ın "insani yardım harcamaları" için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü. Henüz tamamlanmamış planın, öncelikle Katar'da tutulan 6 milyar dolardan başlayarak İran'ın dünya çapında dondurulmuş tahmini 100 milyar dolarlık nakit varlığının bir kısmına erişimini sağlamayı amaçladığı iddia edildi.

Anlaşma kapsamında Katar'ın, İran Merkez Bankasının sipariş ettiği gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin, dondurulmuş İran varlıklarından çekilen parayla satın alınmasına izin vereceği öne sürüldü, bu varlıkların yaptırımlar nedeniyle yurt dışında bloke edilmiş petrol satışlarından sağlanan nakitten oluştuğu belirtildi. Bu planın, savaşa ara verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakatın ardından ABD'nin, İran ile gelecek iki ay boyunca yürüteceği müzakerelerde gündeme getirmesi beklenen birçok öneriden biri olduğu kaydedildi.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsviçre'nin 2 gün içinde ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD ile Katar'ın, dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun İran'ın "insani yardım harcamaları" için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştıkları iddia edildi.

10:37 ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin Tahran'a gittiği bildirildi.

09:33 ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü.