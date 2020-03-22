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Dünya

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan tepki çeken açıklama: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ülkeye geri dönemeyen vatandaşları için, 'Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın' ifadeleri kamuoyundan sert tepkilere sebep oldu.

IHA22 Mart 2020 Pazar 10:14 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:16
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülkeye geri dönemeyen vatandaşları için, "Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın" ifadeleri kamuoyundan tepkiye neden oldu.

Korona virüs vakalarının arttığı ülkelerden olan Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yurt dışından dönmek isteyen vatandaşları için ilginç ifadelerde bulundu. Daha önce vatandaşlarını başka ülkelere gitmemeleri konusunda defalarca uyardıklarını belirten Lukaşeko, "İnsanları yurt dışına çıkmamaları için uyardık. Bu nedenle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarımız bir zahmet orada kalsınlar. Bu onların hatası ve tercihiydi. Onları geri getirmek için uçak göndermeyeceğiz" diyerek, vatandaşlarına geri dönmeleri konusundaki tüm kapıları kapattı.

Belarus liderinin sözleri basında yer aldıktan sonra ülkesinde tepkilere neden oldu. Belaruslular, liderlerinin sözlerini eleştirirken özellikle sosyal medya üzerinden Lukaşenko’ya sert ifadeler kullandı.

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