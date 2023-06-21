Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, savaşta harabeye dönen ve Ukrayna ordusu tarafından haziran başında yeniden ele geçirilen Donetsk bölgesindeki Storojove ve Neskuçne köylerini görüntüledi.

Buradaki son gelişmelere tanıklık eden ekip, söz konusu köylerin yakınında bulunan cephe hattındaki yoğun çatışmaları takip etti.

Cephede devam eden çatışmaların yoğunluğunun gözlemlendiği köylerde, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) uçuş yapıyor, sık sık topçu ve tank atışları duyuluyor.

Storojove köyüne konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. deniz tugayı ise havan toplarıyla atışlara devam ediyor.