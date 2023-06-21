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Dünya

Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yeniden ele geçirdiği köylerin yakınında yoğun çatışmalar devam ediyor.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, savaşta harabeye dönen ve Ukrayna ordusu tarafından haziran başında yeniden ele geçirilen Donetsk bölgesindeki Storojove ve Neskuçne köylerini görüntüledi.

Buradaki son gelişmelere tanıklık eden ekip, söz konusu köylerin yakınında bulunan cephe hattındaki yoğun çatışmaları takip etti.

Cephede devam eden çatışmaların yoğunluğunun gözlemlendiği köylerde, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) uçuş yapıyor, sık sık topçu ve tank atışları duyuluyor.

Storojove köyüne konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. deniz tugayı ise havan toplarıyla atışlara devam ediyor.

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