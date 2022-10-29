Donetsk cephesindeki Ukrayna topçu birlikleri görüntülendi

Donetsk bölgesinde, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında ağırlıklı olarak savaş uçakları, tank, çeşitli topçu sistemleri ve diğer ağır silahların kullanıldığı yoğun çatışmaların devam ettiği Bahmut şehrine yakın cephe hattında çeşitli noktalarda yer alan Ukrayna topçu bataryaları aktif savaş faaliyetleri sürdürüyor.

Özelikle son dönemlerde en ağır çatışmaların yaşandığı Bahmut çevresinde ve genelde Donetsk cephe hattındaki Rus ordusu birliklerini geri püskürtmeye çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım eden atışları yapan topçu birlikleri, 24 saat görev başında bulunuyor.

Ukrayna ordusunun, Prens Volodymyr Monomakh'ın adını taşıyan 53. Mekanize Tugayı'na bağlı topçu bataryası da bölgede konuşlanan diğer topçu birlikleri gibi Rus güçlerinin hedeflerine yönelik yoğun atış yapıyor.

AA ekibini, personel taşıcıyı paletli zırhlı araçla atış yaptıkları çeşitli noktalara götüren 53. Mekanize Tugayı'nın yetkilileri, topçu bataryaların savaş sırasındaki faaliyetlerini anlattı.

Cephede çeşitli noktalarda, 53. Mekanize Tugayı komutanlarının emirleri altında görev yapan topçu birliklerinin, çeşitli topçu sistemlerinden Rus hedeflerine sürekli atış yaptığı görüldü.

Sonbahar yağmurları nedeniyle yollar çamur olduğu için ulaşımın son derece zorlaştığı, sadece paletli veya yüksek arazi araçlarının hareket edebildiği cephe hattında, 53. Mekanize Tugayı'nın konuşlandırdığı 152 mm "2C3 Akasya" ile 122 mm "2С1 Gvozdika" obüsleri ve çoklu roketatar sistemlerinden gece ve gündüz atışlar yapılıyor.

- "TOPÇU ATIŞLARI SAVAŞIN EN ÖNEMLİ GÜCÜDÜR"

Ukrayna'da 2014'te kurulan 53. Mekanize Tugayı'nın Kendinden Tahrikli Topçu Bölümü Komutanı Yüzbaşı Vladislav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Donetsk cephesindeki topçu sistemlerinin çalışmalarını değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda topçu sistemlerin aktif kullanıldığına dikkati çeken ve güvenlik nedeniyle soyadını belirtmeyen Vladislav, topçu atışlarının genelde savaşlarda kritik önem taşıdığını söyleyerek "Topçu atışları savaşın en önemli gücüdür." ifadesini kullandı.

Bölgeye saldırı düzenleyen Rus güçlerin geri püskürtülmesi için yoğun atışlar yaptıklarını ifade eden Vladislav, "Her gün sahadayız ve düşmanın hedeflerine yoğun atış yapıyoruz." dedi.

Çoklu roketatar, çeşitli obüsler ve diğer topçu sistemleri kullandıklarını aktaran Vladislav, "Biz çok yoğun şekilde, her gün, 24 saat boyunca, her türlü hava şartlarında görevdeyiz." diye konuştu.

Vladislav, bölgede Ukrayna ordusuna bağlı çeşitli topçu taburların da konuşlandığını ve aktif savaş faaliyetleri sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:



"Topraklarımızı işgalden kurtarmamız için sonuna kadar savaşmaya hazırız. Amacımız, ülkemizin tüm topraklarını özgürleştirmek."

Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının da alçak uçuş yaparak Rus birliklerinin bulunduğu noktalara atış yaptığı cephe hattında, gün boyunca güçlü patlama sesleri duyuluyor.

