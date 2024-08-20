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Dünya

Donetsk'te bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Donetsk bölgesinde bulunan New York yerleşim birimini ele geçirdiğini aktardı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 13:56 - Güncelleme:
Donetsk'te bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretsk kentsel alanındaki en büyük yerleşim birimlerinden biri Novgorodskoye'yi (New York) kurtardı." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 192 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 345 tank ve zırhlı araç, 1415 çok namlulu roketatar, 13 bin 444 obüs ve havan topu ile 24 bin 945 özel askeri araç imha edildi."

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