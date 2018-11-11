Dönüş Yürüyüşü hedefine ulaştı
Katar’ın Gazze’ye 80 milyon dolarlık yardım yapmasını değerlendiren Hamas, abluka altındaki kentteki ekonomik durumu iyileştirecek adımın 30 Mart’tan bu yana her Cuma düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sayesinde atıldığını bildirdi.
Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, “Dönüş Yürüyüşü eylemleri, Gazze’ye uygulanan ablukanın hafiflemesiyle bazı hedeflerine ulaştı” dedi. Geçen 2 hafta içinde, elektrik verilen sürenin uzatılması, Katar’ın memur, gazi, şehit ailesi ve yoksullar için gereken ödemelerin yapılması adına yaptığı yardımın ulaştırılması gibi bazı kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Hayye, direnişin, terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka tamamen kaldırılana kadar süreceğini kaydetti. Hayye, Hamas’ın Dönüş Yürüyüşü vasıtasıyla İsrail’e baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.