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Dönüş Yürüyüşü hedefine ulaştı 

Katar’ın Gazze’ye 80 milyon dolarlık yardım yapmasını değerlendiren Hamas, abluka altındaki kentteki ekonomik durumu iyileştirecek adımın 30 Mart’tan bu yana her Cuma düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sayesinde atıldığını bildirdi.

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Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, “Dönüş Yürüyüşü eylemleri, Gazze’ye uygulanan ablukanın hafiflemesiyle bazı hedeflerine ulaştı” dedi. Geçen 2 hafta içinde, elektrik verilen sürenin uzatılması, Katar’ın memur, gazi, şehit ailesi ve yoksullar için gereken ödemelerin yapılması adına yaptığı yardımın ulaştırılması gibi bazı kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Hayye, direnişin, terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka tamamen kaldırılana kadar süreceğini kaydetti. Hayye, Hamas’ın Dönüş Yürüyüşü vasıtasıyla İsrail’e baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.  

 

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