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Dorian Kasırgası, 'Kategori 5´e çıkarıldı

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası´nın 5´inci kategoriye alındığını açıkladı.

  • DHA
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ABD´nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırga, doğu kıyısına doğru yön değiştirmişti. Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası´nın 'Kategori 5´e çıkarıldığını duyurdu. ABD´ye doğru yaklaşan kasırganın, yaklaştıkça şiddetini artırdığı belirtildi.
 
Kategori 5, kasırganın rüzgâr hızının yaklaşık 260 kilometrelere ulaşabileceği anlamına geliyor.

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