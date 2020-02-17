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Dünya

Dört Afrika ülkesi, ebola aşısının kullanımını onayladı

Afrika ülkelerinden Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Burundi ve Zambiya binlerce insanın ölümüne neden olan ebola virüsüne karşı geliştirilen aşının ülkelerinde kullanılmasına izin verdi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi20:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:14

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, dört Afrika ülkesi tarafından alınan karar, ebolayla mücadelede "kilometre taşı" olarak değerlendirildi.

ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve "Ervebo" adını taşıyan ebola aşısından yüzde 97,5 olumlu sonuç alındığı kaydedildi.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak bu yılın ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği KDC'de uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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