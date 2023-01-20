Dost ülke hidrokarbon dışı ihracatın attığını açıkladı

Tebbun, başkent Cezayir'de düzenlenen valiler toplantısında, ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin petrol ve doğal gaz sektörü dışındaki ihracat değerinin bir önceki yıla göre yüzde 30 bandında arttığına dikkati çeken Tebbun, "Cezayir'in 2021'de 5 milyar dolar olan hidrokarbon dışı ihracatının değeri yüzde 30 artışla 2022'de 7 milyar dolar oldu." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, ülkesinin 63 milyar dolara ulaşan ithalat faturasını 2022'de 38 milyar dolara düşürdüğünü ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika dönemine işaret eden Tebbun, daha önceki yıllarda ithalat faturalarının şişirilmiş olduğunu ve bunun halka enflasyon olarak yansıtıldığını dile getirerek söz konusu yolsuzluğun artık olamadığını söyledi.

Cezayir'in döviz rezervleri 2014'te 294 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak piyasalarda yaşanan şok ve hükümetlerin birbirini izleyen ithalat faturalarındaki önemli artışı engelleyememesi nedeniyle döviz rezervleri keskin bir düşüş yaşadı.

Ekonomisinin yüzde 90'ı hidrokarbon gelirlerine bağlı olan Cezayir, bu bağımlılıktan kurtulmanın ve ekonomiyi çeşitlendirmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 2019'da iktidara gelmesinin ardından ekonomiyi çeşitlendirme, petrol dışı ihracatı artırma ve döviz rezervlerini yeniden güçlendirme sözü vermişti.