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Dünya

Dost ülkede dev tatbikat! Türkiye dahil 45 ülke katılacak

AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor. Tatbikata aralarında Türkiye, ABD, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülke katılıyor.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:43
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AMAN-2021 Deniz Tatbikatı, 45 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde bugün başlıyor.

Aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer alacağı tatbikat, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla, terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurdu.

Bir hafta sürecek çok uluslu tatbikatın birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği kaydediliyor.

Rus ve NATO deniz kuvvetleri, en son 2011'de Bold Monarch tatbikatının bir parçası olarak İspanya açıklarında ortak tatbikata katılmıştı.

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