Dost ülkede TTP ateşkes çatlağı! ''Saldırıları sürdüreceğiz''

AA 1 Ekim 2021 Cuma 23:03 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:03

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) bünyesindeki Hafız Gül Bahadır grubu, Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

TTP bünyesindeki Hakimullah Mehsud grubu ise ateşkese karşı çıkarak, Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

Bu konudaki anlaşmazlık, TTP'te ateşkes çatlağı yaşandığı şeklinde yorumlandı.

Hafız Gül Bahadır grubu ile Pakistan ordusu arasında yapılan anlaşmaya göre Güney Veziristan'da 20 Ekim'e kadar ateşkes sürecek. Bu grubun komutanlarından Saddar Hayat'ın, yardımcılarına Pakistan güçlerine karşı tüm operasyonları durdurma talimatı verdiği belirtiliyor.

Hafız Gül Bahadır grubunun açıklaması, Başbakan İmran Han'ın TTP'ye mensup bazı hiziplerle görüşmeler yürütüldüğünü açıklamasının ardından geldi.

Han, TTP'nin bazı gruplarıyla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını belirterek, görüşmelerin Afganistan'da gerçekleşmesi anlamında Afgan Talibanı'nın da bu sürece yardımcı olduğunu dile getirmişti.

MUHALEFETTEN TTP İLE GÖRÜŞMELERE TEPKİ

Muhalefet partileri ise hükümet ile TTP arasındaki görüşmelere tepki gösterdi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Kavaja Muhammed Asıf, TTP'nin binlerce Pakistanlı güvenlik gücünü ve sivili öldürdüğünü anımsatarak, bunların kolayca silinemeyeceğini belirtti.

Pakistan Halk Partisinden (PPP) Senatör Şeri Rehman ise Başbakan Han'ın bu konuyla ilgili parlamentoya danışmamasını eleştirdi.

TTP'YE AF MESELESİ BİR SÜREDİR GÜNDEMDE

11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Arif Alvi suça bulaşmayan, silahını teslim eden ve Pakistan anayasasına bağlı kalmayı kabul eden TTP mensuplarına İslamabad'ın af verebileceğini söylemişti.

15 Eylül'de ise Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin, TTP mensuplarının terör faaliyetlerine katılmama sözü vermesi ve teslim olması halinde, bu örgütün üyelerine af çıkarmaya açık olduklarını kaydetmişti.

İslamabad yönetimi, TTP'nin uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Afgan Talibanı'nın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor.

Pakistan ayrıca uzun bir süredir Hint ve eski Afgan istihbaratını TTP'ye ve Belucistan'daki isyancılara finans sağlamakla suçluyordu. Eski Afgan hükümeti, Pakistan'ın bu iddialarını kabul etmemiş ve İslamabad'ı Afgan Talibanı'nı himaye etmekle suçlamıştı. Yeni Delhi yönetimi de ayrıca Pakistan'ın söz konusu iddialarını reddediyor.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.