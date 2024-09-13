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Dünya

Dost ülkede ''Türk Kültür Haftası'' etkinliği

Arnavutluk'ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı 'Türk Kültür Haftası' başladı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 07:36 - Güncelleme:
Dost ülkede ''Türk Kültür Haftası'' etkinliği
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Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bağların çok eskiye dayandığını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan eser ve icraatla dolu istikrarlı çizgisiyle dünya siyasetinde belirleyici bir aktör haline geldiğini ifade eden Gürcan, "Bu süreçte ülkemizin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmayı da unutmamış, bunu güçlü siyasi ve ekonomik işbirliklerine yansıtmıştır." dedi.

Gürcan, Arnavutluk'un son yıllarda önemli ekonomik atılımlara imza attığını ve ekonomik işbirliği alanında barındırdığı potansiyelle Balkanlar'ın parlayan yıldızı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ise konuşmasında katılımcılara Türk Kültür Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri takip etme çağrısında bulunarak, "Biliyorsunuz, Türkiye ve Arnavutluk iki stratejik ortak ve iki müttefik. Yüzyıllara dayanan ortak bir tarihimiz var. Geçen sene diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönümünü kutlamıştık. Bu iki kardeş halkın bir araya gelmesi, daha da yakınlaştırılması bağlamında bu faaliyetleri değerli buluyoruz, önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk YEE Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu da serginin, Anıtkabir, İstanbul Boğazı, Ayasofya gibi önemli yer ve kültürel unsurları kapsadığını belirterek, "Türkiye ile yakınlaştıkça aslında iki milletin ne kadar birbirine daha yakın olduğu çok açık bir şekilde görünmektedir. Bu sergi vesilesiyle de iki ülkenin yakın bağlarını vurgulamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Sergide, Türkiye'deki şehirleri, arkeolojik ve turistik alanları, gelenekleri, tarihi eser ve şahsiyetleri tanıtan fotoğraflar yer alıyor.

Öte yandan, Türk Kültür Haftası kapsamında Tiran'da çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından "Türk Müziğinin İncileri" konseri icra edildi.

Aynı konser yarın Arnavutluk'un Dıraç şehrinde de verilecek.

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığının girişimiyle, Uluslararası Kültür Haftaları kapsamında düzenlenen Türk Kültür Haftası, 15 Eylül'de sona erecek.

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