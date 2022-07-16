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Dünya

Dost ülkeden jest: Başkan Erdoğan'ın onuruna ismini İstanbul koydular

Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Ncamena'nın en büyük caddesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna İstanbul adı verildi. Çad Maarif Vakfı temsilcisi Chekhadine, 'Türklere burada yardımsever olarak bakıyorlar. Türkiye ile Çad'ın ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz.' dedi.

IHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda ziyaret ettiği Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Ncamena'nın en işlek caddesine İstanbul adı verildi. Üç kilometre uzunluğundaki caddede bir de "İstanbul Eczanesi" bulunuyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre Dünya'nın en fakir 3. ülkesi konumunda bulunan Orta Afrika ülkesi Çad'a geçtiğimiz yıllarda ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna, ülkenin en işlek caddesinin ismi "İstanbul" olarak değiştirildi. ABD büyükelçiliğinin bulunduğu cadde üzerinde birçok ülkeye karayolu ile ulaşım sağlanması adına otobüs terminalleri de bulunuyor.

"BU İSİM ERDOĞAN'IN ONURUNA KOYULDU"

Cadde üzerinde ayrıca "İstanbul" adının verildiği bir eczanenin olduğunu dile getiren ve daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Hukuku'nda yüksek lisans yapan ve Çad Maarif Vakfı temsilciliğini üstelenen Brahim Mahamat Saleh Chekhadine, "Gördüğünüz gibi şu anda İstanbul Caddesi'ndeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018-2019 yıllarında Çad'a geldiğinde bu isim onun onuruna koyuldu. Erdoğan Türkiye'ye dönünce büyükelçilik bu caddenin açılışını gerçekleştirdi. Türklere burada yardımsever olarak bakıyorlar. Türkiye'den buraya kadar kurban için geliyorlar. Kurban dağıtımı yapıyorlar. Yetimhaneler vesaire gibi birçok konuda yardımcı oluyorlar Türkler. Türkiye ile Çad'ın ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı sebebi ile Düzce, Kayseri, Konya ve Ankara'dan bölgeye giden yardımseverlerin dikkatini çeken eczane çalışanları ise ilk defa Türklerin kendilerini ziyaret ettiklerini, bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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