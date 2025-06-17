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Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye teşekkür: Sarsılmaz desteğiniz için minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, “Minnettarız” dedi.

AA17 Haziran 2025 Salı 09:26 - Güncelleme:
Dost ülkeden Türkiye'ye teşekkür: Sarsılmaz desteğiniz için minnettarız
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin "değerli dostu" olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesine ilişkin "Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ile dünkü görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın değerli dostu" olarak nitelendirdiği Fidan ile görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ikili ortaklığı ele aldıklarını aktaran Osmani, "Bu ortaklığı daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

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