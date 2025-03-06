Büyükelçi Aktaş, AA muhabirine, Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine katkı sağlayarak Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

İç savaşın ardından TURKSOM'un Somali federal hükümetine bağlı ve ülke çapında güvenliği sağlama kapasitesini haiz silahlı kuvvetlerin oluşturulmasına yardımcı olmak üzere göreve başladığını belirten Aktaş, "TURKSOM, bir yandan verdiği askeri eğitimler, diğer yandan sürdürdüğü donatım programlarıyla Somali Silahlı Kuvvetlerinin ülke çapında etkinliğini artırmasına önemli katkı sağladı." diye konuştu.

TURKSOM'da kurulan Askeri Okul Komutanlığının bünyesinde subay ve astsubayların yetiştirildiğini anlatan Aktaş, "Harp Okulu öğrencileri, 3 yıllık eğitime tabii tutulurken Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitim süresi ise 2 yıldır. 2024 yılından itibaren üniversite statüsü kazanan Harp Okulunda bu tarihten itibaren mezun olan subaylara savunma dalında lisans diploması verilmeye başlanmış olup bu gelişme, Somalililerin Harp Okuluna ilgisinin artmasını sağlamıştır." dedi.

Büyükelçi Aktaş, Harp Okulundan mezun subayların eğitimlerine Türkiye'de devam etmelerinin mümkün olduğunu, kapsamlı eğitimden geçip ülkelerinin kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görev aldıklarını belirterek, Somali Silahlı Kuvvetlerinin lider kadrosunun da belkemiğini oluşturduklarının altını çizdi.

- "TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN SUBAY VE ASTSUBAYLAR, SOMALİ'NİN LİDER KADROSUNDAKİ ÖNEMLİ BOŞLUKLARI DOLDURUYOR"

TURKSOM'daki Birlik Eğitim Komutanlığının bünyesinde erbaş ve er eğitimlerinin de sürdüğünü ifade eden Aktaş, TURKSOM'da bir ay süreyle temel eğitim alan personelin Türkiye'ye gönderilerek üç aylık komando eğitimine tabi tutulduklarını anlattı.

Eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin Somali Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden Gorgor Taburlarını oluşturduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Temel teçhizatı ülkemizce sağlanan Gorgor Taburları, terörle mücadelede en ön saflarda görev yapmakta olup El-Kaide iltisaklı Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede büyük başarı kazanmakta ve ülke güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Somali federal hükümetinin son dönemde teröre karşı mücadelede kazandığı başarılarda TURKSOM'un önemli rolü bulunuyor."

Büyükelçi Aktaş, TURKSOM'un faaliyetleriyle şu ana kadar Somali Silahlı Kuvvetleri için 10 Kartal (Gorgor) Taburu, 457 subay ve 422 astsubayın eğitildiği bilgisini paylaşarak, ayrıca ilave 10 Kartal Taburu ile 284 subay ve 60 astsubayın eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.

TURKSOM tarafından dünya standartlarında eğitilip donatılan subay, astsubay ve erlerin, nitelikleri ve üstlendikleri görevler dolayısıyla Somali Silahlı Kuvvetlerinde seçkin konuma sahip olduklarını vurgulayan Aktaş, özellikle Türkiye'de eğitilen subay ve astsubayların Somali'nin lider kadrosundaki önemli boşlukları doldurduklarını ifade etti.

- "TURKSOM'UN SOMALİ SİLAHLI KUVVETLERİNE VERDİĞİ DESTEK, BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜVENCE UNSURUDUR"

Aktaş, dünya ticaretinin geçtiği önemli bir bölgede yer alan Somali'nin stratejik konumu dolayısıyla güvenliğinin bölgesel güvenlik ve istikrardan ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığına, bunun TURKSOM'ın ülkedeki faaliyetlerini daha da önemli hale getirdiğine dikkati çekti.

Büyükelçi Aktaş, "Somali, bir yandan Eş-Şebab ve DAEŞ gibi küresel bağlantıları bulunan terör örgütleriyle, diğer yandan küresel ticaret hatlarını hedef alan deniz haydutluğuyla mücadele ediyor. TURKSOM'un Somali Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek, bölge için önemli bir güvence unsurudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki tarihi ziyaretiyle hız kazanan Türkiye-Somali ilişkilerinin, her alanda güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"İlişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi, üst düzey karşılıklı ziyaretlerle perçinlemeye özen gösteriyoruz. Nitekim en son, Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Mogadişu'ya ulaşması şerefine Ekim 2024'te düzenlenen etkinlik vesilesiyle Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u ise son olarak aralık ayında ülkemizde ağırladık."

- "SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE EGEMENLİĞİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Büyükelçi Aktaş, karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde takibine ve işbirliğinin derinleştirmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Karşılıklı güven, çıkar ve kardeşlik esası çerçevesinde, Somali'yle ilişkileri derinleştirmeyi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Aktaş, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine önem atfediyoruz. Birçok firma ve iş insanımız, ülkenin dört bir yanında Somali'nin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyorlar. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Nitekim ekonomik ilişkilerimizde yaşanan gelişmenin bir yansıması olarak, Büyükelçiliğimize ahiren bir ticaret müşaviri atandı. Yine de ekonomik ilişkilerimizin halihazırda gerçek potansiyelinin altında seyrettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkiye'nin Somali açıklarında başlattığı hidrokarbon arama faaliyetlerinin önemli bir fırsat teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Nitekim Oruç Reis araştırma gemimizin faaliyetleri sonucunda keşfedilecek hidrokarbon kaynakları, bir yandan Somali'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken diğer yandan iki ülke arasında yeni iş ve işbirliği olanakları yaratılmasına da vesile olacaktır." dedi.

Türkiye'nin Somali'ye yaklaşımında kalkınma projelerinin önemli yer tuttuğunu dile getiren Aktaş, "TİKA, Türk Kızılay, Diyanet Vakfı ve diğer bazı STK'lerimiz aracılığıyla Somali'ye sağladığımız kalkınma ve insani yardımlarının tutarı 1 milyar doları aşmıştı. Bu yardımlar doğal olarak Somalili kardeşlerimizce takdir edilmekte ve ülkemize karşı duyulan sevginin artmasına vesile olmaktadır." diye konuştu.

Somali ile her alanda olumlu ilerleyen ilişkilerin iki halk arasındaki kardeşlik ilişkilerinden kaynaklandığını söyleyen Aktaş, şunları kaydetti:

"İki halk arasındaki beşeri bağların her geçen gün güçlendiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Halihazırda birçok Somalili kardeşimiz, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam ederken Türkiye Maarif Vakfı Okulları ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ise Somali'de büyük rağbet görüyor. Söz konusu faaliyetler, halklarımız arasındaki kültürel bağların güçlenerek gelecekteki işbirliğimiz için sağlam bir zemin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağları daha da güçlendirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."

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