Dostane ilişkilerin altını çizdi: Türkiye'ye son derece müteşekkiriz

Sall ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın şubat ayında Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaret ile kendisinin Ankara ziyaretine değinen Sall, iki ziyaretin Senegal ve Türkiye arasındaki dostane, güçlü ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilerin göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye-Senegal ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Sall, "İkili ilişkilerimizin hukuki altyapısı son derece çeşitli. Siyasi istişarelerden altyapı konularına, enerji konusuna, tarım ve eğitim alanına kadar çeşitli imkanlarımız var. Bizim öğrencilerimize tahsis etmiş olduğunuz burslar için de son derece müteşekkiriz." dedi.

Sall, su, askerlerin eğitimi, sanayi, savunma sanayisi ve kültür gibi birçok alanda işbirliğinin devam ettiğini anlatarak bu ilişkilerin beraberinde ticaret ve yatırım getirdiğinin altını çizdi.

"Türk şirketlerinin Senegal'deki başarılarını takdir ettiğimizi ifade etmem gerekir." diyen Sall, ülkesindeki uluslararası havalimanı, kongre merkezi, olimpik stadyum ve tır hali gibi Türk yatırımlarından söz ederek ülkede bir de Türk şirketi tarafından inşa edilmiş raylı sistem hattı bulunduğuna işaret etti.

Bu hattın ilk aşamasının geçen aralıkta açıldığını kaydeden Sall, özellikle eczacılık alanında yatırımlar yapan Türk şirketlerini desteklediklerini belirtti.

"KÜRESEL GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDUĞUNUZUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Senegal'de Afrika'daki ticareti kolaylaştıracak bir kıtasal serbest ticaret bölgesi bulunduğunu söyleyen Sall, iki ülkenin uluslararası alandaki işbirliklerine de değinerek "Uluslararası arenada da İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Birleşmiş Milletlerin birer üyesi olarak ülkelerimizin ortak değerleri mevcut. Sizin de İİT'deki görevinizi takdir ediyoruz." diye konuştu.

Sall, Erdoğan'ın tahıl anlaşmasındaki rolünden de takdirle söz ederek "Şahsi olarak da Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasına olan somut katkılarınızdan dolayı sizleri takdir ettiğimizi ve küresel gıda krizinin önüne geçmiş olduğunuzun altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin de kapsayıcı bir küresel yönetişim sistemini desteklediğinin altını çizen Sall, "Bu yaklaşımla da ben sizlerin desteğini istedim. Afrika Birliğinin G20'ye üyeliği konusunda sizin desteğinizi istedim. Tam üye olarak G20'nin bir parçası olabilmemiz için ve desteğiniz için de size teşekkür etmek isterim. Daha kapsayıcı adil bir çoğulculuğun sağlanmasına önem verdiğinizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Senegal-Türkiye ilişkilerinde gündemin her zaman yoğun olduğunu kaydeden Sall, özel sektörün de 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Sall, bu hedef doğrultusunda tüm şirketlere destek vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.