“Dostluk” uydusu 11 Şubat’ta gönderilecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümü vesilesiyle yerli olarak geliştirilen Doosti (dostluk) isimli yer gözlem uydusunu yörüngesine göndereceklerini söyledi.

İran, 15 Ocak'ta Payam (Mesaj) isimli uydusunu Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi denemiş, ancak uydu roketten ayrılamayıp başarısız olmuştu. Aynı gün Doosti (dostluk) isimli uydusunu da göndermeyi planlayan İran, bu başarısızlığın ardından lansmanı ileri bir tarihe ertelemişti.

Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni uydu fırlatmaya hazır olacaklarını açıklamıştı.

Bugün gazetecilere açıklamada bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami, "İran, uydu fırlatma alanındaki kapasitelerini ve kabiliyetlerini geliştirmeye kararlı. Uyduları tamamen yerli olarak tasarlayıp üretiyor ve yine yerli olarak geliştirdiğimiz roketlerle yörüngesine gönderiyoruz." diye konuştu.

Hatami, "Doosti uydusunu İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümünde yerli uzay roketi Safir ile yörüngesine göndereceğiz." açıklamasında bulundu.