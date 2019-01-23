“Dostluk” uydusu 11 Şubat’ta gönderilecek
İran, Doosti (dostluk) isimli uydusunu 11 Şubat'ta İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümünde yörüngeye göndereceğini duyurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümü vesilesiyle yerli olarak geliştirilen Doosti (dostluk) isimli yer gözlem uydusunu yörüngesine göndereceklerini söyledi.
İran, 15 Ocak'ta Payam (Mesaj) isimli uydusunu Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi denemiş, ancak uydu roketten ayrılamayıp başarısız olmuştu. Aynı gün Doosti (dostluk) isimli uydusunu da göndermeyi planlayan İran, bu başarısızlığın ardından lansmanı ileri bir tarihe ertelemişti.
Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni uydu fırlatmaya hazır olacaklarını açıklamıştı.
Bugün gazetecilere açıklamada bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami, "İran, uydu fırlatma alanındaki kapasitelerini ve kabiliyetlerini geliştirmeye kararlı. Uyduları tamamen yerli olarak tasarlayıp üretiyor ve yine yerli olarak geliştirdiğimiz roketlerle yörüngesine gönderiyoruz." diye konuştu.
Hatami, "Doosti uydusunu İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümünde yerli uzay roketi Safir ile yörüngesine göndereceğiz." açıklamasında bulundu.
Doosti isimli yer gözlem uydusu yaklaşık 50 kilogram ağırlığında
ABD ve Fransa, İran’ın uydu fırlatma girişimine tepkili
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın kendi ürettiği roketlerle uydu fırlatma planıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, burada kullanılan roketlerin kıtalararası balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğunu ifade etmişti.
Roketlerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, “Rejim uluslararası güvenliği tehdit ederken elimiz kolumuz bağlı şekilde beklemeyeceğiz.” diyerek İran’a karşı yeni yaptırım sinyalinde bulunmuştu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İran’ın başarısız uydu fırlatma girişimini “şiddetle” kınamış, İran’ın nükleer silah taşıyabilen balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini derhal durdurmasını istemişti.
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