Doug Emhoff, bomba tehdidi nedeniyle katıldığı etkinlikten çıkarıldı

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 00:51 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 02:57

Emhoff, "Kara Tarih Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Wasghington'daki Dunbar Lisesi'ne gitti. Yaklaşık 5 dakika kadar okulun müzesini gezen Emhoff, ABD Gizli Servisi tarafından acilen tahliye edildi.

Daha sonra okuldaki öğrenci, öğretmen ve katılımcılara yönelik "binayı boşaltın" anonsu yapıldı.

Washington DC Devlet Okulları Sözcüsü Enrique Gutierrez, tahliyenin nedeninin bomba tehdidi olduğunu açıkladı.

Tehdidin Emhoff'un ziyaretiyle mi yoksa Kara Tarih Ayı etkinliğiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor ancak Emhoff'un sözcüsü Katie Peters, okulun bir ihbar üzerine Gizli Servisi uyardığını kaydetti.

Peters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Gizli Servisi, Başkan Yardımcısının eşinin öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuğu bir okulda güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Emhoff güvende ve okul tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Peters, çalışmaları dolayısıyla Gizli Servis ve DC polisine minnettar olduklarını belirtti.