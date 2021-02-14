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Dünya

Dr. Fauci'den Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Kovid-19 aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu ifade etti.

AA14 Şubat 2021 Pazar 21:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 21:27
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Fauci, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan Kovid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün Kovid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da Kovid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi.

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