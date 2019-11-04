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Dresden Belediyesi Neonazilere karşı 'acil durum' ilan etti

Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde belediye meclisi, Neonazilere karşı mücadele için acil eylem planı hazırladı.

  • AA
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Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde belediye meclisi, Neonazilere karşı mücadele için acil eylem planı hazırladı.
 
Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, yabancı düşmanı, ırkçı ve milliyetçi görüşlerin güçlü şekilde artması ve bu görüşlerin geniş bir kesime yayılması nedeniyle acil durum kararı alındığı belirtildi.
 
2025'te Avrupa kültür başkenti olmak için yarışan Dresden'de Belediye Meclisinin aldığı kararla, kentin aşırı sağ gösterilerle sarsılan imajını düzeltmek, diğer yanda ise ırkçı tehlikenin giderek tamamen kontrolden çıkmasını önlemek amaçlanıyor.
 
"AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLERE KAMUYA AÇIK YERLERDE İZİN VERİLMEYECEK"
 
Alınan acil durum eylem planı şu maddelerden oluşuyor:
 
"Politikacıların aşırı sağ eylemlere karşı net tavır almaları sağlanacak, sağ görüşlü radikallerin davranışları ve eylemleri izlenecek, aşırı sağcıların şiddet içeren eylemlerinde mağdur olanlara yardım edilecek. Azınlıkların koruması ve demokrasinin güçlendirmesi için çaba harcanacak. Neonazilere karşı çıkan ve azınlıkları koruyan özgür, liberal ve demokratik toplum güçlendirilecek. İnsan hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları desteklenecek. İnsanlık düşmanı ve aşırı sağ görüşlere kamuya açık yerlerde izin verilmeyecek. Eşit eğitim şansı sağlanacak."
 
Dresden kenti, aşırı sağcı "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGİDA)" hareketinin de kuruluş yeri olarak biliniyor.

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