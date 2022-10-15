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Dünya

Drujba petrol hattında gizemli sızıntı!

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kontrol altına alındığını bildirdi.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Drujba petrol hattında gizemli sızıntı!
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Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kontrol altına alındığını ve hattan petrol akışının tam kapasite sağlanmaya başlandığını bildirdi. Polonyalı boru hattı operatörü PERN'den yapılan açıklamada Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba boru hattının Polonya kısmında meydana gelen arızanın teknik ekipler tarafından giderildiği, hattın tekrardan tam işlevsellik kazandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz salı günü Polonya'nın merkezindeki Plock kentine 70 kilometre mesafede söz konusu petrol boru hattında sızıntı tespit edilmiş, bunun üzerine Almanya'ya petrol taşıyan hattaki petrol akışı kesilmişti. İtfaiye ekipleri bölgedeki tarlalardaki petrol sızıntısını temizlemeye çalışırken, PERN yetkilileri ise sızıntının meydana geldiği yerdeki hasarı gidermek için çalışma başlatmıştı. Hattaki arızanın giderildiğini, petrol akışının yeniden başladığını bildiren PERN, sızıntının nedenini belirlemek için incelemelerinse halen sürdüğünü kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Drujba petrol boru hattı Rus petrolünü Belarus ve Ukrayna üzerinden Orta Avrupa'ya taşıyor. 1960 yılında yapımına başlanan hattın birinci kısmında Belarus ve Polonya üzerinden Almanya'ya, ikinci kısmında ise Ukrayna, Slovakya üzerinden Çekya ve Macaristan'a petrol taşınıyor.

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