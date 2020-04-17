DSÖ: ABD'nin kararı, Afrika'da sıtma ve AIDS ile mücadeleyi etkileyecek

AA 17 Nisan 2020 Cuma 13:05 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:07

Moeti, medya bilgilendirme toplantısında, ABD’nin mali katkısını durdurmasının kıtadadaki birçok operasyonu özellikle de aşılama çalışmalarını sekteye uğratacağını belirtti.



ABD'nin örgüte en büyük katkıyı veren ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Moeti, çocuk felci, AIDS ve sıtma gibi hastalıklarla mücadelenin doğrudan etkileneceğini vurguladı.



ABD hükümetine kararı yeniden gözden geçirme çağrısı yapan Moeti, ABD'nin örgütünün sadece mali anlamda değil stratejik anlamda da ortağı olduğunu hatırlattı.

Moeti, DSÖ'nün ABD'deki çok sayıda teknik enstitüyle çalıştığını ve bunların örgütün strateji ve politika üretmesinde önemli oyuncular olduğunu ifade etti.



DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de dünyada 405 bin kişi sıtmadan hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 94'ü Afrika'da yaşandı. Kıtada aynı yıl AIDS nedeniyle ölenlerin sayısı ise yaklaşık 470 bin olarak açıklandı.



- TRUMP DSÖ'YE SAĞLANAN FONU DURDURMUŞTU



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

