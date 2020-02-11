DSÖ açıkladı: Corona virüsü aşısı 18 ay içinde çıkabilir!

11.02.2020 19:13 - Güncelleme: 11.02.2020 19:13

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere kameraların karşısına geçti.

Tedros, DSÖ’nün aldığı yeni bir kararla yeni Corona virüsünü Covid-19 olarak adlandırdıklarını ifade etti.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus – Reuters

Çin’e bir uzman ekip gönderdiği bilinen DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsü için üretilecek aşının en yakın 18 ay içinde piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Tedros, daha fazla kişinin hastalanmaması ve daha fazla bedel ödenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

“BİR NUMARALI HALK DÜŞMANI”

DSÖ ülkelerden, virüse karşı olabildiğince agresif önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Tedros, “Eğer dünya uyanmak ve bir numaralaı halk düşmanına karşı harekete geçmek istemiyorsa, bence biz dersimizi almış olmayız. Stratejimiz virüsün yayılmamasını önlemek” dedi.Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere kameraların karşısına geçti.

Tedros, DSÖ’nün aldığı yeni bir kararla yeni Corona virüsünü Covid-19 olarak adlandırdıklarını ifade etti.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus – Reuters

Çin’e bir uzman ekip gönderdiği bilinen DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros, Corona virüsü için üretilecek aşının en yakın 18 ay içinde piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Tedros, daha fazla kişinin hastalanmaması ve daha fazla bedel ödenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

“BİR NUMARALI HALK DÜŞMANI”

DSÖ ülkelerden, virüse karşı olabildiğince agresif önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Tedros, “Eğer dünya uyanmak ve bir numaralaı halk düşmanına karşı harekete geçmek istemiyorsa, bence biz dersimizi almış olmayız. Stratejimiz virüsün yayılmamasını önlemek” dedi.