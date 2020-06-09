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Dünya

DSÖ: Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması nadir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 'asemptomatik' hastalardan virüsün bulaşmasının 'çok nadir' olduğunu belirtti.

AA09 Haziran 2020 Salı 11:50 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:54
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DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Kovid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

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