DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu' diyerek bu görüntüleri paylaştı

23 Mart 2020 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:15

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste vaka sayısı 336 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.641'e yükseldi. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı 98 bin 333'e çıktı.

İTALYA'DA AĞIR BİLANÇO

İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.

İTALYA'DA 18 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan Adnkronos ajansının haberine göre, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Lodi’de Doktor Andrea Carli’nin 19 Mart’ta koronavirüs nedeniyle öldüğünün kesinleşti. Carli ile beraber İtalya’nın koronavirüsle mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı da 18'e yükseldi.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 1753' E ÇIKTI

Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 13 bin 407 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların en çok görüldüğü ülkeler arasında ilk olarak Çin ve İtalya geliyor. İspanya ise 28 bin 572 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda. İspanyada ülke çapında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1753e yükseldi. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayısındaki artış, ülkede endişelere neden oldu.

Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DSÖ BAŞKANI:BU SALGINI DURDURMANIN TEK YOLU

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus resmi twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak çok önemli bir mesaj verdi.

DSÖ Başkanı, "Milletler arasındaki dayanışma, sağlık çalışanları arasındaki dayanışma, herbirimiz arasındaki dayanışma bu COVID19 salgını durdurmanın tek yoludur.

DSÖ Başkanının paylaşımda bulunduğu videoda, İtalya'nın salgınla mücadelesine destek vermeye gelen Kübalı doktor grubu görülüyor. İtalyanlar Kübalı doktorları ayakta alkışlıyor. Kübalı doktorlar da İtalyanların bu jestine onları alkışlayarak cevap veriyor.

DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu bu' diyerek bu görüntüleri paylaştı