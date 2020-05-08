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Dünya

DSÖ: Çin'deki hayvan pazarı virüsün yayılmasında rol oynadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) yarasalardan doğal yollarla bulaştığını ve Çin'deki hayvan pazarının virüsün yayılmasında rol oynadığını söyledi.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 13:11 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 13:15
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu,Çin'in salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini koronavirüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye etmeyeceğini söyledi.

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