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Dünya

DSÖ: Libya'yı sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceğiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Daniel fırtınası nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Libya'da acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
DSÖ: Libya'yı sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceğiz
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Ghebreyesus, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Kalbim, Daniel fırtınası ve sellerin neden olduğu hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıya kalan Libya halkı ile birlikte." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştığını kaydetti.

Libya'ya tıbbi malzeme gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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