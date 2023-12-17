DSÖ'den acil ateşkes çağrısı: Gazze'deki hastanelerden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor

İsrail, 72 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

DSÖ: GAZZE'DEKİ 36 HASTANEDEN SADECE 8'İ KISMİ OLARAK HİZMET VERİYOR



Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir heyetin, temel tıbbi malzemeleri sağlamak ve öncelikli sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için Şifa Hastanesine ulaştığının altını çizen Ghebreyesus, hastanenin, şu anda sınırlı olarak travma stabilizasyonu ile diyaliz desteği hizmeti sağlayabildiğini aktardı.

Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına işaret etti.

- GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ GIDA EKSİKLİĞİ, ENDİŞELERİ GİDEREK ARTIRIYOR



Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık sistemi kötü durumda, 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor. Gazze Şeridi boyunca açlığın artmasına neden olan gıda eksikliği de giderek artan endişelerden biri. Şiddetli açlık, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. (Gazze için) Tek sürdürülebilir çözüm, acilen ateşkesin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

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