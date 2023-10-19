DSÖ'den Gazze açıklaması

DSÖ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Bombardıman ve kuşatma altındaki Gazze'deki sivillerin sağlık ve refahından da ciddi endişe duyuyorum. Hem Gazze'de hem de İsrail'de sağlık hizmetlerine yönelik, her iki tarafta da sağlık çalışanlarının ve hastaların ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları kınıyorum. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, tüm silahlı aktörler sağlık hizmetlerini aktif olarak korumakla yükümlüdür" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya değinen Ghebreyesus, "Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin bombalanması ve bunun sebep olduğu korkunç can kaybı, sorumlusu kim olursa olsun, uluslararası insancıl hukukun ve insan haklarının ihlalidir. Hastane, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun tahliye emriyle karşı karşıya kalan 20 hastaneden biriydi" dedi.

"Kamyonlarımız yüklendi ve yola çıkmaya hazır"

Hava saldırılarına ve kendi güvenliklerine yönelik risklere rağmen Gazze'deki DSÖ ekibinin 2 bin hastanın bakımına yetecek tıbbi malzeme ulaştırdığının ifade eden Ghebreyesus, "Geçen hafta Kahire'de, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme teslimatını kolaylaştırmayı kabul eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüm. Cumartesi günü DSÖ, Dubai'deki lojistik merkezimizden Mısır'a bir uçak dolusu malzeme teslim etti ve önümüzdeki hafta boyunca 40 metrik ton malzeme içeren dört uçuş daha gerçekleştirilecek" dedi.

Ghebreyesus, "Kamyonlarımız yüklendi ve yola çıkmaya hazır" ifadelerini kullanarak, yardımların yarın teslim edilmesinin umduğunu belirtti.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin acil insani ateşkes çağrısını destekliyorum"

İsrail'in dün Mısır'dan Gazze'ye giren yardımları engellemeyeceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Ghebreyesus, "Şu anda yardım malzemelerinin Gazze'ye mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması için Mısır ve Filistin Kızılay Dernekleri ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Mısır, işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki acil sağlık ekiplerine çağrıda bulunduk. Durumun daha da tırmanmasını önlemek için hala zaman ve fırsat var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin acil insani ateşkes çağrısını destekliyorum" dedi.

"DSÖ'nün tarafsız olduğunu ve tüm İsraillilerin ve tüm Filistinlilerin sağlık ve refahını desteklemeye kararlı olduğunu hatırlatmak isterim"

Rehinelerin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Bunların arasında bebekler, çocuklar, yaşlılar ve ağır yaralanan kişilerin de bulunduğu bildiriliyor. İsrail ve Hamas'a, sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruma konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyorum. İsrail'e elektrik ve su tedarikini yeniden sağlaması ve Gazze'ye insani bir koridor kurulmasını desteklemesi çağrısında bulunuyorum. Üye devletlere DSÖ'nün tarafsız olduğunu ve tüm İsraillilerin ve tüm Filistinlilerin sağlık ve refahını desteklemeye kararlı olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı aktarılmış, sınırın saat kaçta açılacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.