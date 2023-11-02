DSÖ'den Gazze çağrısı: Tıbbi ve gıda yardımı 'hemen' ulaşmalı

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Hayat kurtaran kanser tedavisi veya palyatif bakım alma noktasında tek imkanını kaybeden hastalar için duyduğumuz endişeyi hiçbir kelime tarif edemez." ifadesini kullandı.

DSÖ Başkanı açıklamasında, "Tıbbi ve yakıt yardımına tam erişim için çağrıda bulunuyor ve yalvarıyorum hemen! Ne kadar beklersek, bu kırılgan hayatları o kadar riske atmış oluruz." çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısı yapılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.