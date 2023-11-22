İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8425
  • EURO
    31,3151
  • ALTIN
    1847.68
  • BIST100
    7987.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ'den Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı
Dünya

DSÖ'den Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
DSÖ'den Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı
ABONE OL

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörlüğü tarafından Gazze ve Sudan'daki sağlık durumuna ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı, dün İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de evinin bombalanması neticesinde hayatını kaybeden DSÖ çalışanı Dima Abdullatif Mohammed Alhaj için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de siviller için hiçbir bölgenin güvenli olmadığını belirtti.

Gazze'de masum sivillerin ölümlerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Al-Mandhari, Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Al-Mandhari, "Gazze'de insanlar sağlık hizmetleri ile barınma ve korunma olanaklarından mahrum bırakılıyor. Gazze nüfusunun neredeyse 4'te 3'ü ülke içinde yerinden edilmiş ve aktif çatışmalardan kaçmak için birçok kez yer değiştirmiş durumda." dedi.

Gazze'deki en güvenli sığınaklar olması gereken hastanelerin dahi saldırılardan korunamadığını vurgulayan Al-Mandhari, "DSÖ, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 178 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar 553 ölüm ve 696 kayıpla sonuçlandı. Gazze'deki sağlık sistemi, ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir dönemde insanlara hizmet veremiyor. 36 hastaneden 27'si hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Al-Mandhari, sağlık çalışanları, hastaları ve sağlık tesislerinin çatışmalardan korunması yönündeki çağrılarını yineledi.

- SUDAN'DA 6,3 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 7 aydır devam eden çatışmaların ölümcül etkisi olduğunu ve buna karşı da mücadele verdiklerini vurgulayan Al-Mandhari, Sudan'da yaşananların, dünyanın "en çok unutulan krizlerinden" biri olduğunu belirtti.

Al-Mandhari, "Sudan, şu anda dünya çapında en büyük ülke içinde yerinden edilme kriziyle karşı karşıya. 15 Nisan'dan bu yana toplam nüfusun yüzde 12'sinden fazlasını oluşturan 6,3 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda." dedi.

Sudan'da milyonlarca kişinin sağlık hizmetleri de alamadığını belirten Al-Mandhari, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık tesislerinin yüzde 80'inin hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldığını vurguladı.

"Sudan'da çatışmaların başladığı günden bu yana sağlık merkezlerine yönelik 60 saldırı gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Al-Mandhari, ülkede özellikle çocuklar arasında görülen salgın hastalıklarda artış yaşandığını söyledi.

  • Gazze ateşkesi
  • İsrail ablukası
  • DSÖ çağrısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.