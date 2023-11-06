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Dünya

DSÖ'den iletişimi kesilen Gazze hakkında açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 01:09 - Güncelleme:
DSÖ'den iletişimi kesilen Gazze hakkında açıklama
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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail, Şifa Hastanesinin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılar, Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşmişti.

  • DSÖ Endişesi
  • İletişim Kesintisi
  • Bombardımanlar

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