İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ'den İsrail'in insanlık dışı kararına tepki: Bu bir ölüm cezasıdır
Dünya

DSÖ'den İsrail'in insanlık dışı kararına tepki: Bu bir ölüm cezasıdır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için 'ölüm cezası' olarak niteledi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
DSÖ'den İsrail'in insanlık dışı kararına tepki: Bu bir ölüm cezasıdır
ABONE OL

DSÖ, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliyesine yönelik talimatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde 2 binden fazla hastayı tedavi eden 22 hastanenin boşaltılmasına yönelik defalarca verdiği talimatları şiddetle kınıyor." ifadeleri yer aldı.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının zorla tahliye edilmesinin, mevcut insani ve halk sağlığı felaketini daha da kötüye götüreceği kaydedilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere tahliye talimatları, hasta ve yaralılar için ölüm cezası anlamı taşıyor." denildi.

Açıklamada, pek çok kritik hastalığı olanların ve diğer hastaların, taşınmaya zorlanmaları ve tahliye edilirken hayati tıbbi müdahalelerden mahrum kalmaları neticesinde, durumlarının daha kötüye gidebileceği veya ölümle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yaralı akınının devam ettiği ve hastanelerin maksimum kapasitede çalışmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, "Hastanelerdeki yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle bazı hastalar koridorlarda ve çevre sokaklardaki açık alanlarda tedavi ediliyor. Gazze'nin kuzeyindeki 2 binden fazla hastayı, sağlık tesislerinin maksimum kapasiteyle çalıştığı ve hasta sayısındaki çarpıcı artışı karşılayamadığı Gazze'nin güneyine taşınmaya zorlamak ölüm cezasıyla eşdeğer olabilir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının, İsrail'in saldırıları sırasında kritik durumdaki hastaları terk etmek, hastaları tedavi etmek için sahada kalırken kendi hayatlarını riske atmak veya hastaların kapasitesi olmayan tesislere nakledilmeye çalışılırken hayatlarını tehlikeye atmak gibi kahredici tercihlerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik tahliye talimatlarını derhal geri alması ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANENİN TAHLİYESİ TALEBİ

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 06.00'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadelerini kullanmıştı.

MSF, İsrail güçlerinin dün akşam Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdiğini bildirmiş, daha sonra İsrail'in bu kararı sabah 06.00'ya ertelendiğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanarak, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.

  • DSÖ kınama
  • İsrail
  • Gazzedeki hastaneler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.