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Dünya

DSÖ'den koronavirüsün kaynağına ilişkin kritik açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. DSÖ, kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiğini belirtti.

21 Nisan 2020 Salı 13:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:20
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son günlerde büyük tartışma konusuna dönüşen ve ABD tarafından öne sürülen corona virüs Çin'in Vuhan şehrindeki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialar hakkına kritik açıklarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün (Kovid-19) hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

ABD'NİN İDDİASI

Daha önce ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikan istihbaratının virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili 'Bu ihtimal mantıklı geliyor' ifadelerini kullanmıştı.

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