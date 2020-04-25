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Dünya

DSÖ'den kritik açıklama: Henüz kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse yakalanıp iyileşenler ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. 'Bağışıklık pasaportu' gibi uygulamaların risk doğuracağını savunan DSÖ, 'İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok' açıklamasını yaptı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:20
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Şili'nin geçen hafta başlattığı 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Corona Virüsü enfeksiyonundan korunduğuna dair “kanıt yok” olduğunu söyledi.

DSÖ, açıklamasında, enfekte olmuş kişilere “dokunulmazlık pasaportları” veya “risksiz sertifikalar” çıkarmaya karşı uyardı ve uygulamanın standart tavsiyeleri görmezden gelebileceği için yayılma riskini artırabileceğini vurguladı.

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