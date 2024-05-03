DSÖ'den ''Refah'' uyarısı: İlave insani felaketle sonuçlanacak

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 210. gününde sürüyor.

DSÖ'DEN, REFAH'A YAPILACAK KAPSAMLI SALDIRININ "İLAVE İNSANİ FELAKETLE SONUÇLANACAĞI" UYARISI

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının "ilave insani felaketle sonuçlanacağını" belirtti.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve diğer insani yardım ortaklarının, İsrail'in Refah'a kapsamlı saldırı ihtimali karşısında endişeli olduğunu belirten Peeperkorn, Refah'ta 1,5 milyon kişinin sıkışmış durumda olduğunu hatırlattı.

Peeperkorn, Refah'a düzenlenecek saldırının "ilave insani felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.

Gazze'deki sağlık sisteminin hazırlıklı olması ve bakım sağlamaya devam edebilmesi için acil durum planları yaptıklarına da işaret eden Peeperkorn, "geçici çözüm" olarak tanımladığı bu planın, Refah'a yönelik herhangi bir saldırının neden olacağı daha fazla ölüm ve hastalığı engelleyemeyeceğini kaydetti.

Peeperkorn, Gazze genelinde yardımların ulaştırılmasında sorunlar ve gecikmeler yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de son dönemde gıdaya erişilebilirliğin bir nebze arttığını ancak Gazze'de çok önemli olan yerel gıda üretiminin tamamen yok edildiğinin altını çizen Peeperkorn, aylardır Gazze'ye girişi yapılan yiyeceklerin kalitesinin ise oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

Peeperkorn, Gazze'deki kıtlık riskinin sona ermediğini ve gıda krizinin etkilerinin gelecek yıllarda da süreceğini kaydetti.

Refah'a yönelik olası bir saldırı nedeniyle Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olasılığı karşısında "son derece" endişeli olduklarını da vurgulayan Peeperkorn, insani operasyonların kalbi olan bu geçişin açık kalması için baskı yaptıklarını söyledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fransız polisi, ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da Filistin'e destek eylemi yapan öğrencileri müdahale ederek kampüsten çıkardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti, 720 kişi yaralandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a "hemen ve tam güçle" kara saldırısı başlatılması çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentindeki Rum Ortodoks rahip İsa Selciye, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu yıl Gazze Şeridi için "taziye mesajı" taşıyan Paskalya Yortusu'nda Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gidemeyeceklerini söyledi.

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alarak "susturmaya" kararlı olduğunu belirterek, uluslararası aktörlere basın mensuplarına karşı suçlara yönelik hesap verebilirliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1997'den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'ne bu yıl Gazze'de İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazeteciler layık görüldü.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının "ilave insani felaketle sonuçlanacağını" belirtti.

Dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarında 16 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto edilirken, ABD'de protestolara katılan yaklaşık 2 bin 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Gazze'ye destek eylemleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki iki üniversitede Filistin'e destek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının Filistin halkı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hamas, İsrail'in Filistin'de basın mensuplarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, buna karşılık Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin, Filistin halkının gürleyen sesi olmaya devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, doğrudan hedef alınmaya, sevdiklerini kaybetmeye ve çeşitli zorluklara rağmen İsrail'in suçlarını ve hakikati ortaya çıkarmak için görevlerine devam ediyor.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine aracını süren şüpheli gözaltına alındı.

Gazze'deki Şifa Hastanesinin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın Nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybettiği, cenazesinin teslim edilmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın Gazze'deki ABD birliklerine saldırı planladığına dair bir işaret görmediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD ile Suudi Arabistan arasında görüşülen paket anlaşmanın birden fazla bileşeni olduğunu belirterek Suudi Arabistan'ın İsrail'le olan ilişkilerinin 'normalleşmemesi' halinde anlaşmanın olmayacağını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Alman şarkıcı, söz yazarı ve siyasetçi Diether Dehm, ülkenin önde gelen tiyatro sanatçılarından Dieter Hallervorden'ın Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için seslendirdiği şiir nedeniyle medyada "Yahudi düşmanı" olarak yaftalanmasına ilişkin, "Netanyahu gibi bir kitle katilini eleştirmek antisemitizm değildir." dedi.

Filistin Sivil Çevre Örgütleri Ağı Koordinatörü Abeer Butmeh, İsrail'in tahrip ederek askeri üsse dönüştürdüğü Gazze'deki tarım arazilerinin geri döndürülemez şekilde yok edildiğini söyledi.

Londra'da yaşayan Filistinli gazeteci Ahmed Alnaouq, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef almasının başarılı bir strateji olmadığını belirterek, "Başka ülkede olsa başarılı olabilirdi ancak Filistin'de bir gazeteci öldürürseniz 100 kişi gazeteci olmak ister." dedi.

ABD Eğitim Bakanlığının, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtığı belirtildi.

06:52 Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) kampüsünde öğrenciler Filistin'e destek amaçlı Gazze'yle dayanışma kampı kurdu. Kampa katılan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail ile akademik, siyasi ve ekonomik ilişkilerin durdurulmasını talep ettiler.

02:29 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralananlar kentteki Kuveyt Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

02:07 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam etmesi halinde, "gerginliği tırmandıracak yeni bir adıma" hazırlandıklarını duyurdu.

01:51 İsrail basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süreciyle ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu ve güvenlik yetkilileri arasında "tehlikeli bir anlaşmazlık" olduğunu bildirdi.

01:41 Hamas, Gazze'de görevi başındayken alıkonulan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli doktorun ölümü hakkında İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

00:23 ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

00:15 Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi "tartışmalı noktalar" konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.