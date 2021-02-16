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Dünya

DSÖ'den sevindiren koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı.

AA16 Şubat 2021 Salı 12:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:15
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Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.

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