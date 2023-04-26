DSÖ'den Sudan açıklaması: Daha fazla ölüm olacak

Sudan'da çatışmalar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki sağlık tesislerine ilişkin açıklamada bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Sudan'daki durumun içler acısı olduğunu belirterek, "DSÖ, taraflar arasında kabul edilen ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır. Tüm tarafları buna tamamen saygı duymaya davet ediyoruz. Şiddet şimdiden sağlık üzerinde korkunç bir etki oluşturdu. DSÖ, çatışmanın kendisinin neden olduğu ölüm ve yaralanmalara ek olarak, salgınlar, yiyecek ve suya erişim eksikliği ve aşılama da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle çok daha fazla ölüm olacağını tahmin etmektedir" dedi.

CAN KAYIPLARININ 4'DE 1'İ KURTARILABİLİRDİ



Bugüne kadar yaşanan can kayıplarının 4'de 1'inin temel kanama kontrolüne erişimle kurtarılabileceğini tahmin edildiğini aktaran Ghebreyesus, "Ancak sağlık görevlileri, hemşireler ve doktorlar yaralı sivillere, siviller de hizmetlere erişemiyor. Başkent Hartum'daki sağlık tesislerinin yüzde 61'i kapalı ve sadece yüzde 16'sı normal şekilde çalışıyor. Böbrek, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkları olan birçok hasta, ihtiyaç duydukları sağlık tesislerine veya ilaçlara erişemiyor" dedi.

Önümüzdeki haftalarda tahminen 24 bin kadının doğum yapacağını ifade eden Ghebreyesus, annelerin sağlık ve bakım hizmetlerine erişemediğine dikkat çekti. Çatışmaların başlamasından bu yana sağlık tesislerine yönelik 16 saldırı olduğunu ifade eden Ghebreyesus, 8 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hartum'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın ordu veya RSF güçleri tarafından ele geçirilmesinden dolayı endişe duyduklarını aktaran Ghebreyesus, "Teknisyenlerin artık laboratuvara erişimi yok. Bu da laboratuvarın artık normal teşhis ve referans işlevini yerine getiremeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca laboratuvarı işgal edenlerin orada depolanan patojenlere yanlışlıkla maruz kalabileceğinden endişe ediyoruz. DSÖ daha fazla bilgi istiyor ve bir risk değerlendirmesi yürütüyor" dedi.

"EN İYİ İLAÇ BARIŞTIR"



Ülkedeki elektrik kesintilerinin Merkez Kan Bankası'nda depolanan az sayıdaki kan stoklarını kullanılamaz hale getirebileceğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ personeli, acil sağlık ihtiyaçlarını desteklemek için hayatlarını riske atıyor. Personelimizi ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri güvenli bir yere yerleştiriyoruz ve operasyonlarımızı elimizden gelen en iyi şekilde sürdürmek için planlar yapıyoruz. DSÖ, teslim edilmeyi bekleyen temel ilaçlar, kan torbaları, ameliyat malzemeleri ve travma bakımı stoklarına sahip. Ancak bunu yapmak için güvenli erişime ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi, bu durumda da en iyi ilaç barıştır" dedi.

"BİYOLOJİK TEHLİKE" UYARISI



DSÖ tarafından dün yapılan açıklamada, Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda kızamık ve kolera patojenleri ile diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu ifade edilmiş, Hartum'da "yüksek biyolojik tehlike riski" olduğunu duyurmuştu. DSÖ, laboratuvarın kimin kontrolünde olduğuna dair bilgi vermemişti.

Öte yandan Sudan'daki çatışmalarda bugüne kadar 459 kişinin hayatını kaybetti, 4 bin 72 kişi de yaralandı.