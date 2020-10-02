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Dünya

DSÖ'den Trump'a ''geçmiş olsun'' mesajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

AA02 Ekim 2020 Cuma 12:59 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:59
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Ghebreyesus, Twitter hesabından Trump'ın mesajını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve eşi Melania'nin tam ve hızlı bir şekilde iyileşmesi için en içten dileklerimle." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." açıklamasını yapmıştı.

Trump, yeni tip koronavirüs salgınında DSÖ'yü "Çin odaklı davranmak" ve "salgının boyutlarını örtbas etmek" ile suçluyor.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.

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