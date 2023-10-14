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Dünya

DSÖ'nün yardım uçağı Mısır'a ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için DSÖ'nün tıbbi malzemelerini taşıyan uçağın Mısır'ın Ariş kentine ulaştığını bildirdi. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
DSÖ'nün yardım uçağı Mısır'a ulaştı
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Gazze'deki acil sağlık ihtiyaçlarını desteklemek için DSÖ'nün tıbbi malzemelerini taşıyan uçağın Refah Sınır Kapısı yakınındaki Ariş'e ulaştığını belirten Ghebreyesus, Gazze'ye Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım erişimi sağlandığında malzemeleri dağıtmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ghebreyesus, "İsrail'e Gazze'deki 1,1 milyon sivili tahliye etme kararını yeniden gözden geçirmesi yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz. Bu insanlık dramı olacak." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, GAZZE'DE 1,1 MİLYON SİVİLİN YERİNDEN AYRILMASINI İSTEDİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıklamıştı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtmişti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulunmuştu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 ve Lübnan'da bir olmak üzere 10 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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