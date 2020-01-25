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Dünya

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili: ''Dualarımız Türkiye ile''

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremdenden dolayı derin endişe duyduklarını ifade ederek, 'Dualarımız Türkiye ile.' dedi.

AA25.01.2020  01:19 - Güncelleme: 25.01.2020  01:19

Cakaj, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ekleyerek "#PrayForTurkey" etiketini kullandı.

Cakaj, mesajında "Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı derin endişe duyduk. Bu zor zamanlarda depremden etkilenen Türk kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız Türkiye ile." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ise sosyal medyadaki paylaşımında, söz konusu trajik zamanda aklen ve kalben Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

Ülkesinde meydana gelen benzer trajedi de Türk halkının dayanışmasını esirgemediğini anımsatan Xhaçka, Türk dostlarının acısını paylaştıklarını belirtti. Xhaçka, "Bu korkunç olayda olabildiğince az kayıp ve yaralıların olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

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