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Dubai Emiri Al Maktum’dan 430 mahkuma af

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, bayram öncesi mahkumları sevindiren bir karar çıkardı.

  • İHA
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Kurban Bayramı öncesi Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, yayımladığı kararname kapsamında 430 mahkumun aftan yaralanmasını sağladı.
 
Dubai Müsteşarı İssam İsa Al Humeydan, “Dubai Emiri Al Maktum, aileleri ile birlikte  bayramı geçirmeleri ve yeni fırsat yakalamaları için 430 mahkumun affı için kararname çıkardı” ifadelerini kullandı. Humeydan, "Mahkumların yaşamlarına devam etmelerini sağlayan af kararı vatandaşlara ve ailelere olumlu bir etken olacaktır. Mahkumların Kurban Bayramı’nı aileleri ve arkadaşları ile birlikte geçirmelerini sağlamak için Cumhuriyet Savcılığı Dubai Polis Genel Komutanlığı ile koordine etmeye başladı" dedi.
 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan da 2 Mayıs’ta Ramazan ayı münasebetiyle 3 bin 5 mahkum için af kararı çıkarmıştı.
 
Öte yandan, Ramazan Bayramı vesilesiyle 15 Haziran’da çıkarılan af ile 2 bin 110 mahkum da serbest bırakılmıştı.
 

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