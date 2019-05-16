Dubai'de uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, içinde 4 kişinin bulunduğu İngiltere'ye kayıtlı Diamond DA42 tipi küçük uçağın Dubai Uluslararası Havalimanı'nda düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 3'ü İngiliz 1'i Güney Afrikalı 4 kişinin öldüğü belirtilirken, havalimanında uçuşların kısa süre yaşanan gecikmelerin ardından yeniden normale döndüğü aktarıldı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği ifade edildi.