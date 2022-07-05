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Dünya

Dubai'ye giden uçak Karaçi'ye acil iniş yaptı

Hint hava yolu şirketi Spice Jet Havayollarına ait Yeni Delhi'den Dubai'ye giden uçak, Pakistan'ın Karaçi şehrine indi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 18:48 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Saifur Rahman, içerisinde yaklaşık 100 yolcu bulunan Boeing 737 tipi uçağın yakıt sızıntısı şüphesiyle Cinnah Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını ifade etti.

Rahman, Yeni Delhi'den Dubai'ye giden uçağın tamirinin sürdüğünü ve yolcuların güvenli şekilde uçaktan çıkarıldığını kaydetti.

Spice Jet Havayollarından yapılan açıklamada ise uçağın gösterge ışığında bir arıza tespit edildiği ve bu sebeple Karaçi'ye normal iniş yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yolcuları alması için Karaçi'ye yeni bir uçağın gönderildiği kaydedildi.

Hindistan ile Pakistan arasında direkt uçuş bulunmuyor.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından İslamabad, Yeni Delhi ile ilişkilerin seviyesini düşürmüş ve hava sahasını Hindistan'a kapatmıştı.

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