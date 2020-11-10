IHA 10 Kasım 2020 Salı 08:40 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:40

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polonya ile ABD arasında geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması’nı (EDCA) onayladı. İki ülke Savunma Bakanları Mike Pompeo ve Mariusz Blaszczak, 15 Ağustos’ta Varşova’da anlaşmayı imzalamıştı. Duda’nın anlaşmayı onaylaması ile ABD’nin Almanya’da NATO kapsamında görev yapan 12 bin askerini geri çekerek, bin askerini Polonya’ya sevk etmesinin yolu açılmış oldu.

20 bin ABD askerinin Polonya’da görev yapabileceği askeri altyapının hazırlanmasını da içeren anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Devlet Başkanı Duda, toprakları üzerindeki Amerikan askeri varlığının hem kendi ülkesi hem de NATO’nun doğu kanadı için büyük önem taşıdığını aktardı.

Öte yandan ABD, geçtiğimiz aylarda Almanya’nın NATO’ya yeterince katkı sağlamadığını gerekçe göstererek, Almanya’da NATO kapsamında görev yapan 12 bin ABD askerini geri çekeceğini açıklamıştı.