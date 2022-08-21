Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in 30 yaşındaki kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü.

Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedildi.

RUSYA'DA, SİYASET UZMANI DUGİN'İN KIZININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.

UKRAYNA: RUSYA GİBİ KRİMİNAL DEVLET DEĞİLİZ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna merkezli ICTV kanalına bağlanarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanalın sunucusu, Podolyak'a, "Dün Moskova'da meydana gelen terör olayında Rus ideoloğu Dugin'in kızının ölümüyle ve Rusların gerilimi artırmaya yönelik çabaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Podolyak, Rusya'nın, kamuoyunda gerilimi artırmaya yönelik çabaları sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz." ifadesini kullandı.