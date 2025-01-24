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Dünya

Duhok'ta Irak sınır muhafızlarını öldüren PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Irak İçişleri Bakanlığı, Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde 2 Irak sınır muhafızını öldüren PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA24 Ocak 2025 Cuma 23:40 - Güncelleme:
Duhok'ta Irak sınır muhafızlarını öldüren PKK'lılar etkisiz hale getirildi
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Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, iki Irak sınır muhafızının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sınır Kuvvetlerine ait güçler, Zaho ilçesine bağlı Batufa semtinde yasaklı PKK örgütüne bağlı terörist unsurlarla çatışmaya girdi. Devriyelerimize saldıran 2 PKK unsuru öldürüldü." ifadesine yer verildi.

2 IRAK SINIR MUHAFIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Terör örgütü PKK tarafından Zaho'da düzenlenen saldırıda 2 Irak sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, 1'i de yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK, Irak'ta güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan terör saldırılarıyla ülkenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiği gibi işgal altında tuttuğu yüzlerce köye hizmet götürülmesini ve bu bölgelerin kalkınmasını da engelliyor.

  • Irak sınırı
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  • Zaho
  • sınır muhafızı öldürme

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